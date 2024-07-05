News Ticker

Экосистема Ton: пресейлы, проекты, приложения и кликеры.

Добро пожаловать на Ton.Fo — ваш главный источник новостей и информации об экосистеме Ton. Мы освещаем самые свежие и актуальные события в мире технологий, проектов и пресейлов на блокчейне Ton. Наша миссия — предоставить вам подробные обзоры, аналитические материалы и новости о новых приложениях, проектах и инициативах, которые формируют будущее экосистемы Ton.

На нашем сайте вы найдете:

  • Новости проектов: Актуальные обновления и события о проектах, о которых мы писали ранее.
  • Технологии: Последние разработки и инновации в экосистеме Ton.
  • Проекты: Подробные обзоры и аналитика новых и перспективных проектов на Тоне.
  • Непроверенные проекты: Раздел, посвященный новым инициативам и стартапам, которые находятся на стадии проверки.
  • Пресейлы: Информация о предстоящих и текущих пресейлах на Тоне, а также советы по участию.
  • Приложения: Обзоры и новости о новых приложениях на Тоне, включая кликеры.

Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и событий в мире Ton. Вместе мы строим будущее децентрализованных технологий!

Новости сайта

Запуск сайта Ton.Fo

28.06.2024 0

Приветствуем вас на Ton.Fo, новом и уникальном портале, полностью посвященном экосистеме Ton. Мы рады объявить о запуске нашего сайта, который станет вашим главным источником информации о технологиях Ton, новых и уже существующих проектах, пресейлах, новостях […]

Time Token
Проекты

Time Token

05.07.2024 0

Time Token — это проект на блокчейне TON, который сочетает в себе элементы Web2 и Web3, предлагая пользователям уникальные возможности для заработка и взаимодействия с мини-приложениями в экосистеме Telegram. В этой статье мы рассмотрим основные […]

Egg Fight Club
Проекты

Egg Fight Club

03.07.2024 0

Egg Fight Club — это инновационный проект на блокчейне TON, который предлагает пользователям уникальный игровой опыт через коллекцию NFT. В начале 2024 года команда Getgems запустила третью бета-версию этой игры, основанной на механике «камень-ножницы-бумага». В […]

Ton Punks
Проекты

Ton Punks

03.07.2024 0

Ton Punks — это коллекция уникальных цифровых персонажей в формате NFT, запущенная на блокчейне TON. Проект вдохновлен популярными криптоарт-инициативами и предлагает пользователям не только коллекционные активы, но и участие в экосистеме через разнообразные функции и […]

Bee Harvest
Приложения

Bee Harvest

03.07.2024 0

Bee Harvest — это новая бесплатная экономическая стратегия на блокчейне TON, созданная в жанре Play-to-Earn. Игроки имеют возможность ежедневно зарабатывать токены AMBR и выводить их на децентрализованные биржи (DEX). В этой статье мы рассмотрим особенности […]

Hamster Combat
Приложения

Hamster Combat

01.07.2024 0

Hamster Combat — это популярная игра на платформе Telegram, которая сочетает в себе увлекательный геймплей и возможность заработка через систему play-to-earn. В этой статье мы рассмотрим основные механики игры, её особенности и влияние на экосистему […]

TapSwap
Приложения

TapSwap

30.06.2024 0

TapSwap — это новейшее приложение Tap-2-Earn на блокчейне TON, которое стремительно набирает популярность благодаря своей простой и увлекательной механике заработка токенов. Запущенное в феврале 2024 года, TapSwap уже привлекло более 50 миллионов пользователей по всему […]

Новости

Wonnie on Ton
Пресейлы

Pre-sale Wonnie on Ton

02.07.2024 0

Wonnie on Ton — это инновационный проект в экосистеме Ton, который готовится к предстоящему пресейлу. Проект привлекает внимание своим уникальным подходом к фармингу поинтов и обширным набором бонусов для владельцев NFT. Возглавляет проект криптобизнесмен по […]

Самые популярные проекты на Ton
Новости проектов

Самые популярные проекты на блокчейне TON (Июль 2024)

01.07.2024 0

Среди самых хайповых и активно развивающихся проектов на блокчейне TON можно выделить несколько ключевых инициатив, которые привлекают большое внимание сообщества и инвесторов. Notcoin Notcoin — это TON-основанный проект, который стремительно набирает популярность благодаря своей уникальной […]

Смешарики
Новости проектов

Смешарики x Ton: Новое приложение и будущие планы

30.06.2024 0

Мы рады поделиться последними обновлениями от проекта «Смешарики x Ton». Проект активно развивается, и уже скоро мы увидим несколько важных нововведений и событий. Запуск приложения Tonique Одним из главных событий станет запуск приложения Tonique. Это […]

Технологии

Play-to-Earn
Технологии

Play-to-Earn

03.07.2024 0

Технология Play-to-Earn (P2E) набирает популярность в игровой индустрии, предлагая игрокам возможность зарабатывать реальные деньги, участвуя в игровых процессах. В экосистеме Ton эта технология становится особенно актуальной благодаря своей интеграции с блокчейн-технологиями, обеспечивающими прозрачность и безопасность. […]

Click-to-Earn
Технологии

Click-to-Earn на блокчейне TON

01.07.2024 0

В мире блокчейн технологий постоянно появляются инновационные концепции, меняющие способы взаимодействия пользователей с цифровыми активами. Одной из таких инноваций является технология Click-to-Earn (кликеры), которая быстро завоевывает популярность. В частности, блокчейн TON (The Open Network) предоставляет […]

NFT
Технологии

Реализация NFT на блокчейне Ton

29.06.2024 0

NFT (невзаимозаменяемые токены) – это уникальные цифровые объекты, существующие на блокчейне, которые могут представлять собой произведения искусства, игровые предметы, коллекционные карточки и многое другое. Каждый NFT уникален и не может быть заменен другим токеном на […]

Новые статьи

B1coin
Непроверенные проекты

B1coin

05.07.2024 0

B1coin — это уникальный мем-коин на блокчейне TON, который привлекает внимание своим обещанием разыграть настоящую Lamborghini среди всех холдеров токена. Проект ориентирован на создание долгосрочного роста и взаимодействие с коммьюнити. В этой статье мы рассмотрим […]

Time Token
Проекты

Time Token

05.07.2024 0

Time Token — это проект на блокчейне TON, который сочетает в себе элементы Web2 и Web3, предлагая пользователям уникальные возможности для заработка и взаимодействия с мини-приложениями в экосистеме Telegram. В этой статье мы рассмотрим основные […]

Egg Fight Club
Проекты

Egg Fight Club

03.07.2024 0

Egg Fight Club — это инновационный проект на блокчейне TON, который предлагает пользователям уникальный игровой опыт через коллекцию NFT. В начале 2024 года команда Getgems запустила третью бета-версию этой игры, основанной на механике «камень-ножницы-бумага». В […]

Ton Punks
Проекты

Ton Punks

03.07.2024 0

Ton Punks — это коллекция уникальных цифровых персонажей в формате NFT, запущенная на блокчейне TON. Проект вдохновлен популярными криптоарт-инициативами и предлагает пользователям не только коллекционные активы, но и участие в экосистеме через разнообразные функции и […]

Play-to-Earn
Технологии

Play-to-Earn

03.07.2024 0

Технология Play-to-Earn (P2E) набирает популярность в игровой индустрии, предлагая игрокам возможность зарабатывать реальные деньги, участвуя в игровых процессах. В экосистеме Ton эта технология становится особенно актуальной благодаря своей интеграции с блокчейн-технологиями, обеспечивающими прозрачность и безопасность. […]

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